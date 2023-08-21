Что известно о гибели диггеров в Москве

Группа (по разным данным, из пяти-восьми человек), отправившаяся на диггер-экскурсию по московским коллекторам, пропала во время ливня 20 августа; по данным СМИ, как минимум несколько членов группы погибли. Последние новости о ЧП - в материале «Рамблера».

Экскурсия

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Telegram-канал Mash сообщает, что члены группы, среди которых были подростки, заплатили по девять тысяч рублей за «увлекательную прогулку по секретным местам». Во время ливня 20 августа вода затопила подземные ходы и участники экскурсии не смогли выбраться.

По данным Mash, в составе группы было пятеро человек, включая опытного гида. ТАСС сообщает о восьми участниках экскурсии.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что на экскурсию записались более 20 человек, но после прогноза о ливне большинство из них отказались от участия, пришли на экскурсию в итоге восемь человек.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что на связь никто из членов группы не выходит, людей ищут. Собеседник агентства отметил, что из-за резкого подъема воды шансов спастись у диггеров было мало.

Mash привел последнее сообщение гида группы: «*** дождь. Можно ли выходить на Трубной?». После этого смс он перестал отвечать.

Жертвы

По данным Mash, спасатели нашли тела 18-летнего мальчика и 15-летней девочки, участвовавших в экскурсии, в Москве-реке у парка «Зарядье». Они были одеты в костюмы химзащиты и теплую одежду. Канал утверждает, что оба подростка - родственники топ-менеджера одной из IT-компаний, который был на экскурсии с ними и также пропал. Еще одно тело - 16-летней девочки - обнаружили в коллекторе под улицей Варварка, утверждает Mash.

Источник ТАСС сообщил, что в Москве-реке были обнаружены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Собеседник ТАСС заявил, что среди пропавших - двое подростков в возрасте 15 и 17 лет.

По информации РИА Новости, найдены тела троих погибших - двоих подростков и мужчины. Тело взрослого обнаружили в коллекторе возле Павелецкого вокзала.

Последствия

По данным Telegram-канала Baza, в Москве создали штаб по поиску пропавших людей.

По данным Baza, поиски осложняются тем, что часть коммуникаций выходит на режимные объекты и просто так попасть туда спасатели не могут.