В коллекторе в районе Павелецкого вокзала в Москве нашли тело взрослого диггера. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник столичных экстренных служб.

Собеседник агентства не стал уточнять данные о возрасте и личности мужчины, которого не удалось спасти. До этого сообщалось, что из воды у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной подняли тело третьей школьницы — участницы экскурсии под землей. Найденной было 15 лет.

Еще раньше из Москвы-реки близ парка «Зарядье» достали тела двух подростков — 15-летней девушки и 17-летнего юноши.

Диггеры отправились на экскурсию в воскресенье, 20 августа, — они спускались в главный канал московской водосточной сети, начало было назначено на 11:00 в районе реки Неглинки. Вечером того же дня в парке «Зарядье» была объявлена эвакуация, а территорию зоны отдыха закрывали по техническим причинам.