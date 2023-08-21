Стало известно последнее сообщение гида пропавших под землей в Москве диггеров
В своем последнем сообщении гид пропавших после ливня в Москве диггеров спрашивал о возможности подняться на поверхность. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
«**** [блин], дождь. Можно ли выходить на Трубной?», — приводит издание последнее сообщение экскурсовода.
По информации канала, гидом оказался 31-летний Константин Ф. По последним данным, в группе было восемь человек.
Ранее сообщалось, что в составе экскурсии были 47-летний Дмитрий М., его 16-летняя дочь, а также 18-летний Глеб Л. и 15-летняя Виктория Ш. Предположительно, выжить им не удалось.
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пока без признаков жизни обнаружен только один участник группы. Остальных ищут спасатели.
Lenta.ru: главные новости