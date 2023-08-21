Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Белгородской области

Украинские военные сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который находился над селом Новостроевка-Вторая в Белгородской области , осколочный боеприпас для гранатомета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков .

Губернатор рассказал, что в результате этих действий был поврежден один легковой автомобиль. При этом пострадавших нет.

20 августа Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Белгороду российская система ПВО сбила три воздушные цели. Кроме того, в этот день дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, после чего там возник пожар, а в Ростовской области два дрона упали на территории воинской части в Каменске.