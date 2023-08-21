В Дагестане рядом с АЗС нашли склад с аммиачной селитрой
Склад аммиачной селитрой был обнаружен рядом с двумя АЗС в Бабаюрте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы Дагестана.
Вечером 14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на заправку, что привело к взрыву. В результате погибли 35 человек, 119 пострадали.
По данным пресс-службы, глава региона Сергей Меликов начал еженедельное совещание с вопроса хранения в Бабаюрте 12 тонн аммиачной селитры в непосредственной близости к двум автозаправочным станциям.
«Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС!» - заметил Меликов.
По его словам, незаконное хранение селитры в Бабаюрте обнаружил местный участковый полицейский. Глава региона призвал жителей республики «пересмотреть свое отношение к тому, что происходит», и поблагодарил участкового за находку.
Ранее в Следственном комитете заявили, что причиной взрыва на АЗС в Махачкале стало нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками. По делу был арестован Эльдар Насруллаев. Он подозревается в хранении опасных веществ на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.