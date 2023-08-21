В Москве-реке обнаружили тело еще одного подростка, погибшего во время проведения неофициальной экскурсии в коллекторе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot в понедельник, 21 августа.

По предварительным данным, тело 15-летней девушки обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. При осмотре останков погибшей, спасатели нашли рваную рану головы. Предположительно, погибшая получила ее в момент, когда ее сбило потоком воды в коллекторе, сообщил Telegram-канал Shot.