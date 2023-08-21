Тело еще одного погибшего в коллекторе подростка нашли в Москве-реке
В Москве-реке обнаружили тело еще одного подростка, погибшего во время проведения неофициальной экскурсии в коллекторе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot в понедельник, 21 августа.
По предварительным данным, тело 15-летней девушки обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. При осмотре останков погибшей, спасатели нашли рваную рану головы. Предположительно, погибшая получила ее в момент, когда ее сбило потоком воды в коллекторе, сообщил Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что спасатели извлекли из воды тела еще двоих несовершеннолетних, погибших в системе коллекторов. Молодые люди отправились на нелегальную прогулку под землей 20 августа, вместе с сотрудником группы «Ланит» Дмитрием Маркушиным. Во время экскурсии начался сильный ливень, и в системе резко поднялся уровень воды. Полиция проводит проверку по данному факту.