Житель Красноярска пострадал от нападения полицейских в штатском

В Красноярске сотрудники полиции жестоко избили мужчину, который пытался вернуть свою бывшую девушку. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Красноярец решил поговорить с новым избранником своей бывшей девушки, а тот рассказал о мужчине своим приятелям, служащим в органах внутренних дел. Они стали угрожать мужчине, а затем встретились с ним.

Пострадавший утверждает, что сначала его залил содержимым перцового баллончика новый партнер его возлюбленной, а затем к нему присоединились двое в масках. Они были одеты не по форме, но имели при себе удостоверения. В конфликт попытался вмешаться участковый, но неизвестные показали ему документы и заявили: «Сами разберемся».

По словам пострадавшего, мужчины били его «по корпусу, по почкам и в шею, а наносить удары по лицу не решались. Также полицейские сломали ему руку, а затем предложили «подкинуть наркоты» или «закопать». В итоге сотрудники МВД привезли мужчину на берег Енисея, выстрелили из пистолета в его телефон, ударили по лицу коленом и направили на него дуло пистолета.

Потерпевший утверждает, что злоумышленники не довели начатое до конца, так как в тот момент неподалеку шел случайный прохожий.

В результате нападения мужчина оглох на одно ухо, получил переломы ребер и руки, а также шрам под глазом. Он немедленно обратился в органы внутренних дел и оставил «заявление в устной форме», но уверен, что его делом никто не занимается.