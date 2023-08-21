В Киеве задержали мужчину за поджог машин военнослужащих

В Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Об этом сообщает управление Национальной полиции в городе Киеве.

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«Нарушитель собственноручно изготавливал самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобили военных. Оперативники уголовного розыска столичного главка разоблачили мужчину при попытке уничтожить 13-е транспортное средство», — говорится в сообщении.

Мужчина объяснил свои действия негативным отношением к военным. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога») Уголовного кодекса Украины.