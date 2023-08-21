Громкий взрыв раздался в Ростове-на-Дону. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов, его было слышно в разных районах города.

Хлопок было слышно в северной и западной частях города, а также в центре. В нескольких местах у машин сработала сигнализация.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент. В своем Telegram-канале он отметил, что он связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость — об этом проинформировали военные.

«Прошу сохранять спокойствие», — добавил глава региона.