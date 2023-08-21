Жители Ростова-на-Дону сообщили о громких взрывах

Громкий звук, похожий на взрыв, услышали жители всех районов Ростова-на-Дону, сообщил Telegram-канал «161.RU». Власти города соответствующую информацию не комментировали.

По данным канала, граждане сообщают, что из-за взрыва на окнах задрожали стекла, некоторые из которых треснули.

Ряд Telegram-каналов при этом утверждают, что взрывов было несколько, сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, ракеты были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ информацию не комментировало.