Стали известны подробности поиска пропавшей в Петербурге двухлетней девочки

В Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти раскрыли подробности поиска пропавшей накануне двухлетней девочки, которую впоследствии нашли живой и невредимой. Сообщение ведомства цитирует «Мойка78».

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По данным издания, в воскресенье к правоохранителям обратилась мама девочки, сожитель которой до этого вышел на улицу, прихватив с собой ребенка. Мужчина не смог вспомнить куда она подевалась, поскольку был пьян. Полицейские и волонтеры приступили к поиску.

Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители установили предполагаемое местонахождение ребенка. Она могла быть на станции техобслуживания, находящейся по улице Стасовой, 14. Впоследствии по данному адресу пропавшая и была обнаружена.

Позднее выяснилось, что сожитель женщины оставил девочку на детской площадке недалеко от станции техобслуживания и ушел спать. Ближе к вечеру знакомый мужчины привел девочку на СТО, где работает сторожем.

Накануне в Краснодарском крае нашли живым пропавшего восьмилетнего мальчика, ребенка искали почти трое суток.