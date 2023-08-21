Под Ростовом военнослужащий ранил ножом двоих сослуживцев

В Ростовской области военный напал с ножом на сослуживцев во время поездки к месту дислокации. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как стало известно, в момент инцидента военнослужащие ехали в грузовике к месту дислокации в Тарасовском районе. Между пассажирами возникла ссора, которая закончилась тем, что 48-летний житель Удмуртии ударил своего однополчанина, уроженца Кемеровской области, карманным ножом. Мужчина получил рану в области уха.

В конфликт вмешались сослуживцы пострадавшего и нападавшего, но последний успел ранить своего 38-летнего земляка, отца двоих детей, в бедро. Очевидцы забрали у злоумышленника оружие и обезвредили его, затем он был задержан.

Пострадавшие попали в больницу. Их состояние не уточняется.