МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2000 квадратных метров
В МЧС России заявили, что площадь пожара на складе в подмосковном Богородском выросла до 2 тыс. кв. м.
«Площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, а также то, что внутри находятся лакокрасочные изделия.
Ранее в МЧС России заявили, что склад с красками горит на 1,5 тыс. кв. м в подмосковном Богородском.