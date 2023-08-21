В МЧС России заявили, что площадь пожара на складе в подмосковном Богородском выросла до 2 тыс. кв. м.

«Площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, а также то, что внутри находятся лакокрасочные изделия.