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МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 2000 квадратных метров

В МЧС России заявили, что площадь пожара на складе в подмосковном Богородском выросла до 2 тыс. кв. м.

«Площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. м», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, сложная планировка здания, а также то, что внутри находятся лакокрасочные изделия.

В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon

Ранее в МЧС России заявили, что склад с красками горит на 1,5 тыс. кв. м в подмосковном Богородском.