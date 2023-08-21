В Подмосковье загорелся склад на площади в 1,5 тысячи квадратных метров
В понедельник, 21 августа, на складе с красками в городском округе Богородский начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.
В 08:45 в МЧС поступил звонок о пожаре по адресу улица Ильича, дом 1, корпус 2. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг пожара - на втором этаже.
На складе также расположено производство лакокрасочных изделий.
20 августа пожар произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске - горела продукция в коробках на стеллажах. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из шестиэтажного здания эвакуировали сотрудников, СМИ сообщали о двух пострадавших.
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