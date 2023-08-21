В понедельник, 21 августа, на складе с красками в городском округе Богородский начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

В 08:45 в МЧС поступил звонок о пожаре по адресу улица Ильича, дом 1, корпус 2. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг пожара - на втором этаже.

На складе также расположено производство лакокрасочных изделий.