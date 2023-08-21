В результате перехвата силами ПВО на западе и северо-западе Московской области беспилотников есть двое пострадавших. Один из них госпитализирован, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора, силами противовоздушной обороны были перехвачены два беспилотника.

«В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», - пояснил Андрей Воробьев.

Он также отметил, что в трех домах выбиты окна, на месте происшествия работают экстренные службы.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника при попытке его подлета к столице.