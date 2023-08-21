Названо число пострадавших при падении обломков дронов в Подмосковье

«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – говорится в сообщении.