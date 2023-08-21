Названо число пострадавших при падении обломков дронов в Подмосковье

Воробьев: Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье
Два человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. Есть двое пострадавших - мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», – говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что также выбиты окна в трех домах.
«Все экстренные службы работают на месте», – добавил Воробьев.