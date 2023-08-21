Житель Воронежской области заболел сибирской язвой. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре , подтвердив сообщения о возникновении очага заболевания.

Отмечается, что случай заражения был лабораторно подтвержден. После этого в области стали собирать данные с почвы рядом с местом заражения. В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с сибирской язвой в Воронежской области находится под контролем.