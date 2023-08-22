Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Новокузнецке

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines с россиянами на борту повредил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел утром во вторник, 22 августа, в аэропорту Новокузнецка с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга. Отмечается, что из-за сильного тумана лайнеру пришлось сделать несколько кругов в воздухе, прежде чем сесть в авиагавани назначения.

После посадки воздушное судно оказалось за пределами ВПП из-за проблем с передней стойкой шасси. В ходе осмотра специалисты обнаружили, что у самолета лопнуло колесо.

В аэропорту объявили сигнал «Тревога», а пассажиров рейса эвакуировали в здание воздушной гавани. Борт тем временем отбуксировали на стоянку.

Также стало известно, что аэропорт не принимал и не отправлял самолеты в течение 5,5 часа, в том числе из-за тумана. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту случившегося.