В Красногорске в многоэтажном жилом доме выбило стекла

Остекление нарушено в одном из жилых многоэтажных домов в подмосковном Красногорске, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, средства ПВО сбили два ударных беспилотника в Московской области, один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.