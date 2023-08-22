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В Красногорске в многоэтажном жилом доме выбило стекла

Остекление нарушено в одном из жилых многоэтажных домов в подмосковном Красногорске, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Красногорске в многоэтажном жилом доме выбило стекла
© РИА Новости

"В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание не зафиксировано.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, средства ПВО сбили два ударных беспилотника в Московской области, один в районе Красногорска, другой в районе Часцов.