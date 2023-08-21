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Симоньян сообщила о падении беспилотника на соседней с ее домом улице

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что один из сбитых в Подмосковье беспилотников упал неподалеку от ее дома. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян сообщила о падении беспилотника на соседней с ее домом улице
© globallookpress.com

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», - рассказала Симоньян.

Также она опубликовала фотографию, на которой виден столб дыма за одним из домов.

Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Утром 21 августа в Минобороны РФ сообщили, что один из беспилотников был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в районе села Покровское Рузского района Подмосковья. Второй дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Истринского района.

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