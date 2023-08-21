Названа причина природного пожара на Тенерифе

Крупный природный пожар на острове Тенерифе, который все еще не взят под контроль, начался в результате поджога. Об этом сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

"Мы с самого начала подозревали, что это поджог, и расследование Гражданской гвардии это подтвердило", - цитирует газета El País Клавихо.

Он заверил, что виновный будет найден и привлечен к ответственности.

Согласно информации правительства Канарских островов, огонь охватывает почти 13 тыс. га в 11 муниципалитетах Тенерифе. В тушении задействованы 379 пожарных, более 12 тыс. человек эвакуированы.