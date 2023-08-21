Тела диггеров нашли в коллекторе около Кремля

В центре столицы почти в одном и том же месте из коллектора достали трупы двух человек. Вероятно, речь идет о диггерах-любителях, которых унесло течением.

«Личности обоих утонувших и обстоятельства их гибели выясняются», – пишет телеграм-канал Shot.

Первое тело обнаружили в минувшее воскресенье около 16:30. Второй труп был найден примерно там же в понедельник около 5 часов утра.