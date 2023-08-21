Тела диггеров нашли в коллекторе около Кремля

Тела двух человек найдены в коллекторе около Кремля
В центре столицы почти в одном и том же месте из коллектора достали трупы двух человек. Вероятно, речь идет о диггерах-любителях, которых унесло течением.
«Личности обоих утонувших и обстоятельства их гибели выясняются», – пишет телеграм-канал Shot.
Первое тело обнаружили в минувшее воскресенье около 16:30. Второй труп был найден примерно там же в понедельник около 5 часов утра.
Ночью в полицию обратился пенсионер, заявивший о пропаже родственников. Его сын, внучка и племянник уехали на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. С 11:00 они не выходили на связь. Их судьба неизвестна, передает MK.RU.