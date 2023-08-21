Россиянин избил сына на детской площадке и попал под следственную проверку

В Новосибирске следователи начали проверку по факту избиения ребенка на детской площадке в одном из районов города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

Жесткие методы воспитания сняли на видео местные жители и опубликовали в сети. На кадрах видно, как пьяный мужчина набросился с ремнем на сына из-за того, что мальчик ушел играть во двор без спроса. Мужчина унижал ребенка и кричал, что сдаст его в детский дом.