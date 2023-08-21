На станции МЖД подожгли релейный шкаф

Поезда Киевского направления МЖД следуют с отставанием от графика из-за поджога релейного шкафа
Поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют со значительным отставанием от графика из-за поджога релейного шкафа, сообщили в пресс-службе магистрали.
«В настоящее время поезда Киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика. Причина – поджог релейного шкафа на станции «Солнечная». На месте работает бригада железнодорожников», – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.