Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника. Он уточнил, что это произошло при попытке их подлета к Москве.

Градоначальник также подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», - заявил Собянин.

Ситуацию прокомментировало и Минобороны. Оно сообщило, что в 08:16 мск была пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Ведомство отметило, что дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

Ранее мэр столицы сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на воскресенье, 20 августа, предпринял попытку пролета на столицу на южном направлении. Он уточнил, что она была пресечена силами противовоздушной обороны.