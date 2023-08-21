Рейс из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани , сообщил источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», во время снижения лайнер развернулся, пилот объявил: «все аэропорты Москвы закрыты». После приземления пассажирам пообещали дозаправить самолет и отправить по месту назначения.