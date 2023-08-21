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Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани, сообщил источник.

Рейс из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
© РИА Новости

Как сообщил источник РИА «Новости», во время снижения лайнер развернулся, пилот объявил: «все аэропорты Москвы закрыты». После приземления пассажирам пообещали дозаправить самолет и отправить по месту назначения.

Ранее в понедельник Минобороны России сообщило о крушении украинского беспилотника у населенного пункта Покровское в Московской области.