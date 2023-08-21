В Приморском крае пенсионерку обманом лишили денег и похитили

В городе Большой Камень в Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины и похищения у нее обманным путем 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 18 августа в следственные органы поступило сообщение от девушки о том, что накануне ее 75-летняя бабушка покинула квартиру в Большом Камне и место нахождения ее неизвестно. Девушка сообщила, что на ее телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который сообщил, что пенсионерка находится у него под контролем и за денежную сумму в размере 3 млн. рублей он раскроет ее место нахождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека из корыстных побуждений.