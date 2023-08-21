В Приморском крае пенсионерку обманом лишили денег и похитили

В городе Большой Камень в Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины и похищения у нее обманным путем 2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.
Как рассказали в ведомстве, 18 августа в следственные органы поступило сообщение от девушки о том, что накануне ее 75-летняя бабушка покинула квартиру в Большом Камне и место нахождения ее неизвестно. Девушка сообщила, что на ее телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который сообщил, что пенсионерка находится у него под контролем и за денежную сумму в размере 3 млн. рублей он раскроет ее место нахождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека из корыстных побуждений.
По версии следствия, 16 августа неизвестный мужчина позвонил пожилой женщине на стационарный телефон, и, представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что ее родственники пытаются завладеть находящимися на ее счете деньгами, после чего предложил ей перевести 2 млн руб. на его счет, что она сделала в банке во Владивостоке, куда ее привезли на такси. Позже мошенники вызвали для женщины такси, на котором ее доставили в Уссурийск, где в последующем ее обнаружили полицейские.