Исчезнувшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку, которая исчезла почти на сутки, нашли живой. Об этом стало известно «Фонтанке».
По данным издания, дошкольница проживала в Красногвардейском районе. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», ребенка заметили на автобусном кольце на улице Стасова.
До этого сообщалось, что девочка потерялась во время прогулки с сожителем матери. Женщина пояснила, что ребенок исчез около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге. Сопровождавший маленькую девочку мужчина был нетрезв.
К поискам ребенка привлекли оперативников и волонтеров отряда «Лиза Алерт».
Ранее в Ленобласти прохожие нашли на улице новорожденного мальчика в пакете. Все произошло в садоводстве «Металлург». Россияне заметили ребенка, лежащего в кустах прямо у дороги. Мальчика доставили в акушерское отделение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.