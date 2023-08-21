Исчезнувшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли

В Санкт-Петербурге двухлетнюю девочку, которая исчезла почти на сутки, нашли живой. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным издания, дошкольница проживала в Красногвардейском районе. Как утверждает Telegram-канал «Mash на Мойке», ребенка заметили на автобусном кольце на улице Стасова.

До этого сообщалось, что девочка потерялась во время прогулки с сожителем матери. Женщина пояснила, что ребенок исчез около жилого дома на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге. Сопровождавший маленькую девочку мужчина был нетрезв.

К поискам ребенка привлекли оперативников и волонтеров отряда «Лиза Алерт».