На Гавайях после пожаров без вести пропали около тысячи человек

Поисковая операция после катастрофических пожаров на Гавайских островах подходит к концу, а по ее результатам число жертв может вырасти на порядок. С таким предупреждением к жителям обратился губернатор Гавайев Джош Грин .

По его словам, в городке Лахайна на острове Мауи, который был практически уничтожен огнем 8 августа, спасатели осмотрели примерно 85 процентов зоны бедствия. Официально подтверждена смерть 114 человек из-за пожаров. Но хотя после ЧП прошло уже две недели, более 850 человек еще числятся пропавшими без вести. Поиски продолжаются, но губернатор считает, что тела большинства погибших, возможно, были целиком уничтожены огнем, поэтому найти их останки не удастся.