Мощный ливень пробил крышу склада Wildberries в Подмосковье

Мощный ливень пробил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. Вода затопила коробки с заказами и вынесла их на улицу. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас маркетплейс оценивает нанесенный ущерб.

Это второй случай в столичном регионе в воскресенье.

Днем ливень пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте в Москве. Около тысячи человек пришлось эвакуировать, пострадавших не было.