Мощный ливень пробил крышу склада Wildberries в Подмосковье
Мощный ливень пробил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. Вода затопила коробки с заказами и вынесла их на улицу. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас маркетплейс оценивает нанесенный ущерб.
Это второй случай в столичном регионе в воскресенье.
Днем ливень пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте в Москве. Около тысячи человек пришлось эвакуировать, пострадавших не было.
Сильнейшие проливные дожди накрыли Москву и Подмосковье 20 августа. Уже выпало свыше 40% от месячной нормы осадков. В столице ввели оранжевый уровень погодной опасности.
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