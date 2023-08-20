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В Москве закрывали доступ в парк "Зарядье" из-за неопознанного устройства

В Москве закрывали доступ в парк «Зарядье» из-за «неопознанного устройства». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт парка.

В Москве закрывали доступ в парк "Зарядье" из-за неопознанного устройства
© РИА Новости

«Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы» - заявили в администрации.

Отмечалось, что на место прибыла кинологическая служба.

Позднее появилась информация, что парк «Зарядье» перешёл к штатному режиму работы.

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