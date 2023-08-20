СМИ: ливень пробил крышу концертного зала Stadium в Москве

В Москве сильный ливень пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, вода заливает здание. Сотрудники экстренных служб выехали на место инцидента.

Отмечается, что часть персонала покинула торговый центр, а часть пытается спасти аппаратуру и предпринимает попытки устранить затопление своими силами.

В общей сложности, из ТЦ эвакуировано порядка 1000 человек.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы отметили, что на столичных улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

В ведомстве уточнили, что по прогнозам синоптиков, за день может выпасть порядка 20% месячной нормы осадков.