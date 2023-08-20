Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете ТЦ на востоке Москвы
В санитарном узле одного из торговых центров (ТЦ) на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
«Вечером 20 августа 2023 в санитарном узле в одном из торговых центров на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административного округу ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.