Тело новорожденного ребенка обнаружили в туалете ТЦ на востоке Москвы

«Вечером 20 августа 2023 в санитарном узле в одном из торговых центров на востоке Москвы обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административного округу ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.