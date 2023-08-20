В российском городе нашли живым пропавшего несколько дней назад ребенка

В Краснодаре найден живым восьмилетний Арсен Исмаилов, пропавший в российском регионе несколько дней назад. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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О том, где именно находился мальчик все эти дни, пока неизвестно. При этом в УМВД России по городу Краснодару подтвердили газете «Коммерсантъ», что в отношении пропавшего ребенка никто не совершал противоправных действий.

В карточке разыскиваемого мальчика сказано, что он пропал три дня назад в Краснодаре. О том, в каком районе города это произошло, данные не раскрываются. При этом отмечалось, что в момент исчезновения ребенок 2014 года рождения был одет в синюю футболку, зеленые шорты и черные кроссовки.

Ранее в Твери следователи организовали проверку по факту исчезновения 30-летней местной жительницы и ее дочери. В региональном управлении Следственного комитета России тогда заявили, что местоположение женщины и ребенка, а также обстоятельства их пропажи устанавливаются.