В США разбушевался ураган "Хилари"

Ураган «Хилари» обрушится на Южную Калифорнию в воскресенье, 20 августа. Он вызовет наводнения, сильные ливни и шторм. От стихии уже пострадал город Санта-Росалия, сообщает CNN.

Сейчас жители Калифорнии эвакуируются, парки и пляжи закрываются, службы экстренного реагирования готовятся к спасению людей на воде.

По данным Национального центра ураганов, «Хилари» является ураганом первой категории, его максимальная скорость может достигать 137 км в час.

Сейчас ураган находится примерно в 700 км к югу от Сан-Диего и движется на северо-запад со скоростью 32 км/ч. От стихии уже пострадал город Санта-Росалия, где разрушительные потоки воды заполнили улицы.

По данным ученых, ураган ослабеет до тропического шторма, прежде чем достигнет США. Но он, вероятно, нанесет мощный удар на юго-западе с ожидаемыми «катастрофическими и опасными для жизни» наводнениями и разрушительными ветрами.

Это может привести к перебоям с энергоснабжением. Эксперты говорят, что «худшее ожидается с воскресенья по понедельник».