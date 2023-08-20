В Ozon раскрыли подробности пожара на складе в Подмосковье

Блок склада Ozon под Подольском в Московской области, где произошел пожар, не использовался. Подробности происшествия раскрыли РИА Новости в компании.

В Ozon заявили, что на складе в подмосковной деревне Гривно не хранились товары маркетплейса. Кроме того, в момент возгорания люди были выведены из здания, так что при пожаре никто не пострадал.

В компании также подтвердили, что пожарные смогли оперативно локализовать огонь.

«Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — резюмировали представители маркетплейса.

О том, что под подмосковным Подольском, в деревне Гривно, на складе Ozon произошел пожар, стало известно ранее. В ГУ МЧС России по Московской области заявили, что изначально возгорание началось в шестиэтажном здании на площади 375 квадратных метров.

На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из-под кровли. При проверке специалисты заключили, что на складе в коробках на стеллажах горят товары Ozon. Позднее в МЧС рассказали о локализации пожара.