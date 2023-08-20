Звезда «Пацанок» разбилась насмерть при падении с 22-го этажа

Участница седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлия Михайлова погибла, упав с 22 этажа жилого дома в Рязани . Об этом стало известно в воскресенье, 20 августа.

— Я услышал сильный хлопок, и на какой-то машине сработала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел тело, лежащее на земле, — рассказал очевидец.

Трагедия произошла на улице Чкалова накануне вечером. Очевидец вызвал скорую помощь, но 25-летняя девушка умерла на месте до приезда медиков. Подробности произошедшего находятся на уточнении, пишет местный портал YA62.ru со ссылкой на свой источник.

Юлия Михайлова родилась 21 апреля 1998 года в Челябинске. Воспитанием ребенка занималась бабушка, которую девушка очень любила. Михайлова много раз хотела изменить себя и свой образ жизни, но ей не хватало силы воли. В итоге она отправила заявку на участие в 7-го сезоне проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница!». Девушка покинула проект в 13 выпуске.