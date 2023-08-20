Два человека погибли при падении деревьев на калужской турбазе

Калужские следователи возбудили уголовное дело о ЧП на базе отдыха под Тарусой.

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Турбазу арендовали под слет байкеров. В ночь на 20 августа во время грозы несколько деревьев упали на палатки.

"49-летний мужчина и 6-летняя девочка погибли, четыре человека госпитализированы с травмами", - рассказали в управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц.