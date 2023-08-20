В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon
На подмосковном складе Ozon загорелись коробки с товаром на стеллажах. По данным спасателей, пожар охватил около 400 кв метров, сообщает РИА Новости.
Сообщение о возгорании на складе Озон в Подольске поступило в воскресенье утром. Пожар произошел в шестиэтажном здании. Сейчас с улицы виден дым из-под кровли. Сотрудников склада эвакуировали.
Спасатели рассказали, что «горит продукция в коробках на стеллажах». Открытое горение распространилось на площади 375 квадратных метров,
«20.08.2023 в 08.39 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, деревня Гривно, территория промышленного парка Гривно, дом 1, корпус 13», - указывает подмосковное управление МЧС.
Пожар тушат 91 человек и 34 единицы техники. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» намерены измерить предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.