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Голубев: Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа регион пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе. Об этом он написал в Telegram.

Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе
© РИА Новости

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

По словам Голубева, средства радиоэлектронный борьбы успешно подавили беспилотники.

Он добавил, что два дрона упали на территории воинский части в Каменске, ещё один — недалеко от Новошахтинска.

Жертв и разрушений нет.

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