Голубев: Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа регион пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе. Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.
По словам Голубева, средства радиоэлектронный борьбы успешно подавили беспилотники.
Он добавил, что два дрона упали на территории воинский части в Каменске, ещё один — недалеко от Новошахтинска.
Жертв и разрушений нет.