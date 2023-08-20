Ростовскую область пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что утром 20 августа регион пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе. Об этом он написал в Telegram .

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

Он добавил, что два дрона упали на территории воинский части в Каменске, ещё один — недалеко от Новошахтинска.