Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке

Пассажир авиарейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский пытался пронести гранату на борт самолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, мужчину, который хотел пройти на борт воздушного судна с гранатой Ф-1, задержали при входе в аэропорт.
«Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно», — подчеркнул источник.
По факту случившегося проводится проверка.
Источник указал, что гранату отправили на исследование, а нарушителя передали военным.
Ранее в аэропорту Мельбурна пенсионер попытался пронести в самолет героин и попался полиции. Во время проверки в австралийском аэропорту сканеры выявили в его багаже белое вещество.
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