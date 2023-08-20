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Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке

Пассажир авиарейса ВладивостокПетропавловск-Камчатский пытался пронести гранату на борт самолета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Пассажир пытался пронести гранату на борт самолета во Владивостоке
© РИА Новости

По его словам, мужчину, который хотел пройти на борт воздушного судна с гранатой Ф-1, задержали при входе в аэропорт.

«Вылететь из Владивостока он не успел, потому что досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно», — подчеркнул источник.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник указал, что гранату отправили на исследование, а нарушителя передали военным.

Ранее в аэропорту Мельбурна пенсионер попытался пронести в самолет героин и попался полиции. Во время проверки в австралийском аэропорту сканеры выявили в его багаже белое вещество.

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