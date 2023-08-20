В Туве перевернулась лодка с людьми

"Поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось четыре человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение трех людей неизвестно", - говорится в сообщении.