В Курске на вокзале потушили пожар, возникший после удара украинского беспилотника

"В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", - написал он в своем Telegram-канале.