Два московских аэропорта закрыли воздушное пространство

В двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание Baza в Telegram -канале.

План «Ковер» предполагает закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

Утром в пятницу, 18 августа, полеты самолетов временно ограничивались в столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В Росавиации уточнили, что на запасные аэродромы было перенаправлено семь рейсов, где они выполнили успешную посадку. После отмены ограничений всех пассажиров оставили в пункты назначения.