В Белгороде произошел пожар на мусорном полигоне

"По предварительным данным, произошло самовозгорание полигона ТБО на юго-западе Белгорода. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. В настоящий момент принимаются меры для его локализации. Ситуация под контролем. Пострадавших нет", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.