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В Подмосковье ребенок пострадал на соревнованиях по стрельбе

Мальчик пострадал по неосторожности на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В Подмосковье ребенок пострадал на соревнованиях по стрельбе
© РИА Новости

"Инцидент произошел на соревнованиях по стрельбе в Электростали. Мальчик подошел слишком близко к огневой позиции и в него отлетела гильза. У ребенка диагностированы ушибы и царапины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшему оказывается необходимая помощь.

"На соревнованиях ребенок был с бабушкой. Предварительно, помощь медиков женщине не понадобилась", - добавил представитель экстренных служб.

В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.