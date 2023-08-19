В Подмосковье ребенок пострадал на соревнованиях по стрельбе

Мальчик пострадал по неосторожности на соревнованиях по стрельбе в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Инцидент произошел на соревнованиях по стрельбе в Электростали. Мальчик подошел слишком близко к огневой позиции и в него отлетела гильза. У ребенка диагностированы ушибы и царапины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшему оказывается необходимая помощь.
"На соревнованиях ребенок был с бабушкой. Предварительно, помощь медиков женщине не понадобилась", - добавил представитель экстренных служб.
В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются.