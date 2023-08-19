Полиция пресекла массовый конфликт в Джейрахском районе Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пресекли массовый конфликт между двумя группами местных жителей в Джейрахском районе республики. Об этом сообщает региональное МВД.

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«Сегодня в Джейрахском районе между двумя группами жителей республики произошёл конфликт на почве ранее сложившихся неприязненных отношений... сотрудники Отделения МВД России... пресекли нарушение общественного порядка», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что зачинщиков и активных участников происшествия сотрудники полиции доставили в отделение.

Полиция проводит проверку по данному факту.