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На Тенерифе около 26 тыс. человек вынуждены эвакуироваться из-за пожаров

Около 26 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из-за природных пожаров с острова Тенерифе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы Испании.

На Тенерифе около 26 тыс. человек вынуждены эвакуироваться из-за пожаров
© globallookpress.com

"По предварительным данным, эвакуировано более 26 тыс. человек", - приводит агентство слова испанских спасателей.

Ранее сообщалось, что пожарным не удалось взять под контроль природные пожары на острове. В муниципалитетах Арафо и Канделария (северо-восток острова) от огня пострадало более 1,6 тыс. га. Пожар распространился также на соседние Санта-Урсула и Ла-Виктория.

Тенерифе - крупнейший из архипелага Канарских островов. Он знаменит своими пляжами и курортами.