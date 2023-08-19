Боевую гранату нашли у пассажира в аэропорту Владивостока

Боевую гранату изъяли у пассажира рейса Владивосток — Петропавловск-Камчатский, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, снаряд и взрыватель к нему нашли в багаже 31-летнего мужчины.

Оперативники оцепили место и изъяли опасную находку. Сам владелец багажа сказал, что не знает, откуда в его вещах граната.

Обошлось без эвакуации пассажиров и персонала аэропорта, уточняет Mash.

В начале августа охранник детского сада в Пятигорске обнаружил у забора предмет, похожий на гранату. На место прибыла бригада саперов, которые установили, что снаряд был настоящим, но без запала.

Тогда же в реке в Красноярском крае нашли схрон с оружием и более чем с сотней боеприпасов, в арсенале также присутствовали гранаты.