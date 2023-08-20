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Старовойт: украинский БПЛА атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске

Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор Курской области сообщил об атаке украинского БПЛА на здание вокзала
© ТАСС

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после удара БПЛА на крыше вокзала возник пожар.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Курске в районе вокзала прозвучал мощный взрыв.