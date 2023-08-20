Губернатор Курской области сообщил об атаке украинского БПЛА на здание вокзала

Старовойт: украинский БПЛА атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске
Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после удара БПЛА на крыше вокзала возник пожар.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Курске в районе вокзала прозвучал мощный взрыв.